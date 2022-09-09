Сибирячка взяла кредит, чтобы похудеть, и теперь занимается фитнесом, чтобы влиться в экономику

Жительница Новосибирска Мария Евтушевская работает таксистом, практически с детства она пыталась похудеть, но получилось только в 34 года после операции. Свою историю преображения она рассказала «КП-Новосибирск».

Лишний вес появился у Марии в третьем классе. В школе мальчики не обращали на неё внимания, да и в университете тоже. Единственную радость приносила еда.

«Сколько бы я ни весила, мне всегда казалось, что я толстая. В 11 классе вес был примерно 75 килограммов. Перед выпускным я похудела до 67. Но комплексы душили, я заедала стресс. К 20 годам поправилась до 80 кило», — отметила женщина.

С работой тоже были проблемы. Мария окончила экономическое отделение в НГУ, но в офисе трудиться не смогла — просто не могла найти нормальную одежду, подходящую по возрасту. В итоге девушка уволилась и стала таксистом — ездила на машине, которую мама подарила после вуза.

Вес продолжал увеличиваться. Один раз со 130 килограммов сибирячке удалось похудеть до 100, но всё вернулось — на весах было уже 150. У Марии начали опускаться руки, однако всё изменилось, когда однажды она подвозила клиентку.

«Она сказала, что хочет поделиться со мной своим счастьем. И она за пять минут рассказала о гастрошунтировании и о том, как она за три месяца сбросила 20 килограммов. В тот момент я и задумалась об этом. Слышала, что звёзды это делают, но сама боялась. Вопрос был в финансах», — рассказала Мария.

Карты сложились в один момент. После этого женщине позвонил сотрудник банка, где у её семьи была ипотека, и предложил перекредитование с возможностью взять сумму сверху — 300 тысяч рублей. Как раз эта сумма была нужна.

После операции вес начал уходить. Мария за полгода сбросила 38 килограммов и сейчас весит 97. Сейчас она ходит в тренажёрный зал и хочет попробовать встать на лыжи или сноуборд, или попробовать себя в танцах. Также она решила начать реализовываться в своей сфере — экономике.

Ранее издание рассказало, как в Сибири мама десятерых детей похудела на полцентнера, развелась и захотела стать фитнес-тренером.