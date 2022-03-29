СМИ: Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ

Минтранс разработал законопроект, обязывающий агрегаторов такси и таксопарки с собственным приложением передавать данные ФСБ. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа.

Речь идёт о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Помимо ФСБ, службы заказа легкового такси должны будут передавать информацию о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему.

В случае принятия законопроекта агрегаторы будут обязаны «предоставить „автоматизированный удалённый доступ“ к своим информационным системам и данным» ФСБ.