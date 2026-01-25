НОВОСТИПолитика

Гренландский бездомный согласился стать американцем за 1 млн долларов

Он также уточнил, что говорит не по-английски, а по-американски

25 января 2026, 10:57, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Бездомный житель Гренландии заявил, что согласился бы принять гражданство США за 1 млн долларов, пишет РИА Новости.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сделать такое предложение каждому жителю острова в обмен на согласие присоединиться к Соединенным Штатам.

«Я бездомный. Конечно, я бы принял это предложение. Мне не важно, буду ли я американцем или гренландцем. Все, что для меня имеет значение, – это перестать быть бездомным», – сказал сорокалетний собеседник агентства.

На вопрос, почему он так хорошо говорит по-английски, он ответил, что говорит не на английском, а на американском языке.

Гренландия является частью Датского Королевства. Идея о ее присоединении к США неоднократно озвучивалась Дональдом Трампом, однако власти Дании и Гренландии отвергли эти предложения, подчеркнув, что ожидают уважения к своей территориальной целостности.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были подготовлены рамки возможной будущей сделки по Гренландии.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:19:47 25-01-2026

Как заделаться гренланским жителем? Пусть и бездомным.. А может...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:34:41 25-01-2026

Трампу надо открыть посольство, можно на пеньке или в сугробе и начать действовать - хватит трепаться!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:30 25-01-2026

И где он живёт? В иглу?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:22 25-01-2026

Согласен быть гренландцем за 1 млн долларов

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:30 25-01-2026

Наверное интересно быть бездомным в Арктике. Греется между тюленей? или номер в отеле снимает?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:02 25-01-2026

В семье не без урода.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:45:36 25-01-2026

А восточные украинцы тоже в своё время захотели стать россиянами.
Только после этого они стали бездомными, да и миллиона долларов не получили...

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:57 26-01-2026

Гость (20:45:36 25-01-2026) А восточные украинцы тоже в своё время захотели стать россия... Задизлайкали? Отлично! Значит правду сказал.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:52:03 26-01-2026

Гость (20:45:36 25-01-2026) А восточные украинцы тоже в своё время захотели стать россия... А западные украинцы тоже в свое время захотели стать европейцами. Только после этого они действительно переселились в ЕС, чтобы мыть задницы европейцам. И да, миллиона долларов не получили…

  -2 Нравится
Ответить
