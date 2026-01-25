Гренландский бездомный согласился стать американцем за 1 млн долларов

Он также уточнил, что говорит не по-английски, а по-американски

Бездомный житель Гренландии заявил, что согласился бы принять гражданство США за 1 млн долларов, пишет РИА Новости.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сделать такое предложение каждому жителю острова в обмен на согласие присоединиться к Соединенным Штатам.

«Я бездомный. Конечно, я бы принял это предложение. Мне не важно, буду ли я американцем или гренландцем. Все, что для меня имеет значение, – это перестать быть бездомным», – сказал сорокалетний собеседник агентства.

На вопрос, почему он так хорошо говорит по-английски, он ответил, что говорит не на английском, а на американском языке.

Гренландия является частью Датского Королевства. Идея о ее присоединении к США неоднократно озвучивалась Дональдом Трампом, однако власти Дании и Гренландии отвергли эти предложения, подчеркнув, что ожидают уважения к своей территориальной целостности.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были подготовлены рамки возможной будущей сделки по Гренландии.