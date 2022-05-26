Собянин объявил о рестарте работы McDonald's в России

Власти Москвы поддержат возобновление работы ресторанов McDonald's под новым брендом. Как сообщает ТАСС, меню в них не изменится, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот всё это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом», — заявил градоначальник.

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Вопрос дня Кто такой Александр Говор, который купит российский McDonald's, и что будет с ресторанами?

Напомним, что McDonald's приостановил работу всех своих ресторанов в РФ 14 марта. 16 мая компания объявила об уходе из РФ и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому собственнику — владельцу сибирской сети ресторанов бренда Александру Говору.