Стало известно, на сколько подорожает тепло в городах Алтайского края

Директор алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» Игорь Лузанов рассказал о том, как изменятся цены на тепло в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Его слова передаёт «Алтапресс».

Отмечается, что с 1 июля в Барнауле цена за ресурс для абонентов СГК вырастет на 6,6%. Сейчас горожане платят 2105,44 рубля за гигакалорию, а после повышения будут платить 2241,44 рубля. Рост тарифа составит 136 рублей.

В Бийске тариф увеличится на 135 рублей (до 1 982,11 рубля). В Рубцовске тепло подорожает на 4,3%. За гигакалорию жители города будут платить 2364,43 рубля.

Лузанов отметил, что некоторые материалы, которые закупает компания, подорожали, но пока это не скажется на ценах для потребителей.