Студента-иностранца из Алтайского края осудили за финансирование терроризма

Первый Восточный окружной военный суд признал студента-иностранца, который обучался в одном из университетов Алтайского края, виновным в финансировании терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регинального управления ФСБ.

Следствием и судом установлено, что гражданин одной из республик Центральной Азии, будучи приверженцем идей радикального ислама, нашел в сети информацию о сборе средств для запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Зная, что ее деятельность направлена на пропаганду терроризма и совершение террористических преступлений, он перевел имевшиеся у него на тот момент средства на расчетный счет, который использовался в интересах участников подразделения международной террористической организации — сами они были в Сирии.

Кроме того, мужчина попытался привлечь к финансированию своих знакомых, но они все отказались.

Суд приговорил обвиняемого по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (финансирование терроризма) к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые два года из которых он проведет в тюрьме. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.