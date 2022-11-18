Такой день. Отправка, отставка, переизбрание и прощай «Ласточка» из Барнаула в Новосибирск

О главных событиях региона за 18 ноября

18 ноября 2022, 23:31

Алтайских мобилизованных в торжественной обстановке отправили в зону СВО из омского учебного центра. Мэр Омска Сергей Шелест обратился к военнослужащим, подчеркнув, что «от них и тысяч других парней со всей страны зависит дальнейшая судьба России». Жители Сибири пожелали всем мобилизованным вернуться живыми и здоровыми.

Алтайских мобилизованных отправили в зону СВО из омского учебного центра

Алтайских мобилизованных отправили в зону СВО из омского учебного центра

В Алтайском крае после частичной мобилизации вырос спрос на «мужские» специальности. Так, увеличилось количество вакансий для грузчиков на 17%, для монтажников — на 12%, для разнорабочих — на 8% и для охранников — на 5%. Стабильно высоким спросом пользуются сантехники, сварщики, фрезеровщики. Эксперты полагают, что кадровый дефицит рабочего персонала может привести к конкуренции за сотрудников среди работодателей и, как следствие, к росту зарплат.

На Алтае после частичной мобилизации вырос спрос на «мужские» специальности

На Алтае после частичной мобилизации вырос спрос на «мужские» специальности

Стало известно, что глава Калманского района Сергей Бунет ушёл в отставку и получил статус обвиняемого по уголовному делу о присвоении и растрате. Речь идёт о премиях и различных выплатах уже экс-главе и «неустановленным лицам» на общую сумму 753 тыс. рублей.

Глава Калманского района ушёл в отставку после обвинения по делу о незаконных премиях

Глава Калманского района ушёл в отставку после обвинения по делу о незаконных премиях

Переизбрали главу Ребрихинского района Людмилу Шлаузер, за которую проголосовали все депутаты райсобрания, пришедшие на заседание. В ноябре 2017 года её уже избирали главой района — таким образом, она вступила в должность уж во второй раз.

В Алтайском крае переизбрали главу Ребрихинского района

В Алтайском крае переизбрали главу Ребрихинского района

Аналитики выяснили, что в Барнауле выше всего в стране за октябрь выросла цена квартир на вторичном рынке — на 3,7%. Кроме того, в городе за месяц на 1% выросла цена квадратного метра вторичной недвижимости. Это также один из самых больших показателей по стране.

В Барнауле выше всего в стране выросла цена на вторичное жильё

В Барнауле выше всего в стране выросла цена на вторичное жильё

Власти Алтайского края окончательно отказались от скоростной «Ласточки» из Барнаула в Новосибирск. Причина в санкциях против России и уходе из страны «дочки» компании Siemens. Изначально планировали, что «Ласточка» начнёт ходить с декабря 2020 года, потом запуск перенесли на 2023 год.

Поезд-призрак: путь Siemens. Власти окончательно отказались от скоростной «Ласточки» из Барнаула в Новосибирск

Поезд-призрак: путь Siemens. Власти окончательно отказались от скоростной «Ласточки» из Барнаула в Новосибирск

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