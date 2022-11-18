Такой день. Отправка, отставка, переизбрание и прощай «Ласточка» из Барнаула в Новосибирск

Алтайских мобилизованных в торжественной обстановке отправили в зону СВО из омского учебного центра. Мэр Омска Сергей Шелест обратился к военнослужащим, подчеркнув, что «от них и тысяч других парней со всей страны зависит дальнейшая судьба России». Жители Сибири пожелали всем мобилизованным вернуться живыми и здоровыми.

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Общество Алтайских мобилизованных отправили в зону СВО из омского учебного центра

В Алтайском крае после частичной мобилизации вырос спрос на «мужские» специальности. Так, увеличилось количество вакансий для грузчиков на 17%, для монтажников — на 12%, для разнорабочих — на 8% и для охранников — на 5%. Стабильно высоким спросом пользуются сантехники, сварщики, фрезеровщики. Эксперты полагают, что кадровый дефицит рабочего персонала может привести к конкуренции за сотрудников среди работодателей и, как следствие, к росту зарплат.

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Общество На Алтае после частичной мобилизации вырос спрос на «мужские» специальности

Стало известно, что глава Калманского района Сергей Бунет ушёл в отставку и получил статус обвиняемого по уголовному делу о присвоении и растрате. Речь идёт о премиях и различных выплатах уже экс-главе и «неустановленным лицам» на общую сумму 753 тыс. рублей.

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Общество Глава Калманского района ушёл в отставку после обвинения по делу о незаконных премиях

Переизбрали главу Ребрихинского района Людмилу Шлаузер, за которую проголосовали все депутаты райсобрания, пришедшие на заседание. В ноябре 2017 года её уже избирали главой района — таким образом, она вступила в должность уж во второй раз.

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Политика В Алтайском крае переизбрали главу Ребрихинского района

Аналитики выяснили, что в Барнауле выше всего в стране за октябрь выросла цена квартир на вторичном рынке — на 3,7%. Кроме того, в городе за месяц на 1% выросла цена квадратного метра вторичной недвижимости. Это также один из самых больших показателей по стране.

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Недвижимость В Барнауле выше всего в стране выросла цена на вторичное жильё

Власти Алтайского края окончательно отказались от скоростной «Ласточки» из Барнаула в Новосибирск. Причина в санкциях против России и уходе из страны «дочки» компании Siemens. Изначально планировали, что «Ласточка» начнёт ходить с декабря 2020 года, потом запуск перенесли на 2023 год.