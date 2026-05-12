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Городские контрасты. Как старинные "избушки" Барнаула уходят в тень современных высоток

Застройка центра краевой столицы становится все более интенсивной, изменяя привычный городской ландшафт

12 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Архитектурные контрасты Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Центр Барнаула сегодня — это архитектурный слоеный пирог, где столетние деревянные дома соседствуют с зеркальными фасадами небоскребов. Фотокорреспондент amic.ru запечатлел эти резкие "встречи" эпох: когда резные наличники и покосившиеся заборы оказываются буквально зажаты между массивными стенами новостроек.

Деревянная архитектура, которая когда-то формировала облик купеческого Барнаула, постепенно уходит из городской среды. Одни дома исчезают, другие теряются на фоне многоэтажек. Точечная застройка все чаще меняет исторические кварталы, создавая контрасты, которые трудно не заметить.

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Комментарии 31

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Гость

07:55:47 12-05-2026

А сколько нужно построить сорокоэтажек чтбы переселить весь Панкрушихинский район в Барнаул ?

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ага

08:20:42 12-05-2026

А сколько нужно построить сорокоэтажек чтбы переселить весь Панкрушихинский район в Барнаул ?©
а в Панкрушиху завезти туземцев..

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Гость

13:49:19 12-05-2026

Гость (13:39:52 12-05-2026) Это какие скверы доступны на 65 лет победы? Обглоданный парк... В колхозе это считается успехом променять свой дом с участком на вертикальный курятник с картонными стенами. Зато столица и перспективы

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Евгений Иванов

08:21:43 12-05-2026

Сравните многоэтажные кварталы нового города и старого. Например, улицы Христенко, 60 лет Победы в новой части и проспекты Социалистический, Красноармейский в старой. И там и там автотранспортные парковки есть в большом количестве. Но в старой - тротуары прилегают к проезжей части, в новой разделены широкими полосами зелени с деревьями и кустарниками В старой нет никакой инфраструктуры для велосипедов, в новой везде велодорожки. В старой припаркованные автомобили и пешеходные дорожки перемешаны, в новой надёжно разделены. В старой детские площадки королеве и хороших практически нет крошечные качественные лишь у новых ЖК точечные и отгороженные, обретающие на однообразие жильцов В новых кварталах - много просторных открытых для всех детских площадок в пешей доступности. Особенно большое различие в доступности парков и хороших тихих скверов. Старая и новая части различны и им нужны разные правила, чтобы старый центр не превращался в гадюшник. В старом центре должен быть ограничен въезд и оставлен только для резидентов. Парковки бесплатно только для резидентов. В администрации этого не понимают и гробят город. Старый центр превращен в самое гадкое место города. И бестолковая точечная застройка лишь усугубляет проблемы.

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найди отличия.

08:38:15 12-05-2026

Евгений Иванов (08:21:43 12-05-2026) Сравните многоэтажные кварталы нового города и старого. Напр... дифирамбы в адрес застройки новых районов преувеличены, а с закрытием старого города на замок/шлагбаум/платный въезд для личных авто приветствую.
и вышки по периметру.

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Евгений Иванов

09:11:02 12-05-2026

найди отличия. (08:38:15 12-05-2026) дифирамбы в адрес застройки новых районов преувеличены, а с ...
Это было бы смешно ...Но ограничения на въезд и паркование в старых частях города - это нормальная и стандартная практика для всех городах, где не только говорят красиво о городской среде, но и понимают причинно- следственные связи. В Барнауле администрацию заботит лишь то, как обеспечить удобный въезд в старый центр на личном транспорте. Это глупо и бесперспективно. Изучать опыт и результаты разных действий всегда полезно. Со не даёт это делать?Фактическая безответственность перед населением.

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ыть

09:12:32 12-05-2026

Евгений Иванов (08:21:43 12-05-2026) Сравните многоэтажные кварталы нового города и старого. Напр... Ха-ха, хитрец, прорекламировал районы у черта на куличках и заодно хочешь закрыть центр от заПоповцев? Предположу, что ты живешь в центре и не в восторге от точечной застройки и понаехавших, которые твою парковку занимают. Смирись, понатыкают еще везде человейников и заселят их гастерами.

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Гость

13:00:44 12-05-2026

Евгений Иванов (08:21:43 12-05-2026) Сравните многоэтажные кварталы нового города и старого. Напр...
ну держи дружок! Скажи пожалуйста, кто в ранее одобренный план застройки внес изменения, согласовал и построил во дворе жилой дом по адресу ул. Солнечная поляна, 71? Прям во дворе вляпали десятиэтажку. Жадность? Откаты за согласования? Думаете люди этого не видят, ослепли наверное люди?

Дома Христенко 3,5,7 Елочки так называемые... Где построены? На месте будущей парковой зоны! Мне люди жаловались, что купили ранее квартиру в этом районе, думали будет зеленая зона, а нихрена, все в асфальт закатали и свечек понатыкали.

Поехали дальше Христенко 1, был ТРЦ, быстренько переоформили документы и будут строить новую 16 этажку! А вы в курсе что вечером уже нет мест для парковок?

Так вот для нашей городской администрации слова от моего знакомого юриста: "если всем давать, то сломается кровать". Когда вы уже перестанете вносить в ранее одобренные проекты планировок изменения в части уплотнения застройки? Это называется Испанский стыд, вроде принимают безобразные решения одни люди, а неловко и неудобно становится всем гражданам и гостям нашего города. Позор!

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Гость

13:41:26 12-05-2026

Гость (13:00:44 12-05-2026) ну держи дружок! Скажи пожалуйста, кто в ранее одобренны... Я не знаю в чем смысл этих проектов планировок если каждая собака по многу раз туда на ходу вносит правки какие хочет. По факту никакого проекта нет.

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Гость

13:39:52 12-05-2026

Евгений Иванов (08:21:43 12-05-2026) Сравните многоэтажные кварталы нового города и старого. Напр... Это какие скверы доступны на 65 лет победы? Обглоданный парк 4 сезона? Или Мизюлинская роща к которой новые районы пытаются примазаться? Кругом парковки,дворы зелеными много где никогда не будут поскольку расположены на крыше подземной парковки. Плотность населения слишком высокая. Сейчас новый лоск лет за 5-10 подушатается и будет новая ускова

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Гость

09:34:46 12-05-2026

Вчера поднимался вверх по Соц.проспекту и был неприятно удивлен, что многоэтажная хрень рядом с титов-ареной, называемая суперылиткой, просто загородила все пространство, эта черная махина просто нависает, давит. Это вот такое у нас планирование якобы комфортной городской среды..., такое убожество...

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Гость

10:48:08 12-05-2026

Земля продавалась и была куплена, разрешение получено
нужно было на все окна наличники резные повесить?
Не смешите, в Мск вобще дом на стальных опорах строить собрались... нехватка места заставляет придумывать разные концепции

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Гость

12:16:53 12-05-2026

Гость (10:48:08 12-05-2026) Земля продавалась и была куплена, разрешение полученонуж... нехватка мозгов

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Гость

13:41:03 12-05-2026

Гость (10:48:08 12-05-2026) Земля продавалась и была куплена, разрешение полученонуж... вы бы видели тот дом на палочках на набережной реки Москвы, который убого возвышается над Бадаевским пивзаводом - памятник жажде бабла.

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Гость

13:57:38 12-05-2026

Гость (10:48:08 12-05-2026) Земля продавалась и была куплена, разрешение полученонуж... Москва не авторитет

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спец

11:00:46 12-05-2026

знаете пословицу: выкрасить и выбросить? вот это Барнаулу и предстоит
кто нибудь хоть когда нибудь проводил исследование на предмет предельного давления на грунт под городом???? разумеется нет
а ведь площадь на которых стоят 10 одноэтажных деревянных домов весит в миллионы раз меньше чем на этой же площади расположенные 20 этажки
никто этим и не озаботился а это давление даст о себе знать довольно скоро. Часть города опустится, часть будет бесконечно топить а часть может вообще оползнем быть разрушена

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Гость

11:17:22 12-05-2026

спец (11:00:46 12-05-2026) знаете пословицу: выкрасить и выбросить? вот это Барнаулу и ... чего такое забористое куришь?

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Гость

11:30:12 12-05-2026

спец (11:00:46 12-05-2026) знаете пословицу: выкрасить и выбросить? вот это Барнаулу и ... Секретные расчёты предельного давления многочисленных сорокаэтажных человейников на болотистую почву Барнаула проектировщики и строители унесут с собой в Ад.

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Гость

11:51:56 12-05-2026

Гость (11:30:12 12-05-2026) Секретные расчёты предельного давления многочисленных сорока... Да на днях с настоящим строителем общался. И это правда! Несущая способность грунта на который опираются сваи ЖК не могут выдержать нагрузку особенно при строительстве свечки с малой опорной плитой. Например в бывшем русле оби Барнаульский ковш по всей видимости нет несущего слоя. Поэтому чтобы они не рисовали в своих липовых отчетах по геологии я бы там не хотел жить. ЖК Аквамарин опирается на условно несущий слой грунта, для увеличения несущей способности строители должны были выполнить дорогостоящие мероприятия по осушению, которые конечно же не выполнили. Всем добра.

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Гость

12:59:17 12-05-2026

Гость (11:51:56 12-05-2026) Да на днях с настоящим строителем общался. И это правда! Нес... Как насчет города Нь-Йорк с его небоскребами? Как насчет Питера, с лахта центром? Чунь несусветную несешь.

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Гость

13:43:04 12-05-2026

Гость (12:59:17 12-05-2026) Как насчет города Нь-Йорк с его небоскребами? Как насчет Пит... Даже если оно там осядет куда-то мы осядем в землю быстрее

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Николай

13:46:29 12-05-2026

Гость (11:51:56 12-05-2026) Да на днях с настоящим строителем общался. И это правда! Нес... Что за бред? Тут и сваи,и опорная плита. Не надо лезть туда,где ничего не понимаешь.

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Гость

15:10:25 12-05-2026

Николай (13:46:29 12-05-2026) Что за бред? Тут и сваи,и опорная плита. Не надо лезть туда,... Вот специально позвонил в Москву знакомому строителю, который долгое время работал в Донстрое. Если на берегу Барнаульского ковша условнонесущий слой грунта, то в бывшем русле Оби несущего слоя грунта нет. Геологию нарисовали. Вот его слова. Ему я верю больше чем какому-то Коле.

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Николай

15:57:53 13-05-2026

Гость (15:10:25 12-05-2026) Вот специально позвонил в Москву знакомому строителю, которы... В дурку звонили? Может быть или свайный фундамент,или плита. Позвоните ещё,в Кащенко сразу.

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Гость

16:19:43 13-05-2026

Николай (15:57:53 13-05-2026) В дурку звонили? Может быть или свайный фундамент,или плита.... николай, да ладно не нервничай ты так). Посмотри ЖК Алые паруса, люди строили, они мне сходу 3 мероприятия назвали дорогостоящих какие нужно выполнить, чтобы дома стояли. Но Алтайские строители же это делать не будут. Сплошные нарушения кругом. ЖК Аквамарин с нарушениями построен был. Это весь город знает. Так что, выдыхай)

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гид по кластеру

11:48:34 12-05-2026

Гость (10:48:08 12-05-2026) Земля продавалась и была куплена, разрешение полученонуж... нехватка места в нашем славном городке?
не надо так смешно.
места полно.
но надо заниматься обустройством инфраструктуры, а это же накладно.
куда проще понавтыкать свечек-окна в окна, на старые коммуникации.
или засыпать Ковш и пруд на Булыгино.
городок надо знать и любить.

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Гость

13:22:50 12-05-2026

Как то не стыкуется. В СМИ периодически пишут об экономической отсталости края, низких зарплатах и т.д. и вместе стем машин полно, ставить некуда. Дорогущее жилье раскупают, так что строить не успевают.

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Гость

13:46:29 12-05-2026

Гость (13:22:50 12-05-2026) Как то не стыкуется. В СМИ периодически пишут об экономическ... все в кредит

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Гость

13:49:47 12-05-2026

Гость (13:22:50 12-05-2026) Как то не стыкуется. В СМИ периодически пишут об экономическ... Гость, ты посмотри на многие окна, там свет годами не горит.

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Гость

13:56:37 12-05-2026

Гость (13:22:50 12-05-2026) Как то не стыкуется. В СМИ периодически пишут об экономическ... Потому что в столице мира крутятся большие теневые бабки. Тут перспективы,возможности и всё такое

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Гость

19:54:44 12-05-2026

Все равно Гадюкино смоет!

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