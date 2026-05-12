Городские контрасты. Как старинные "избушки" Барнаула уходят в тень современных высоток

Застройка центра краевой столицы становится все более интенсивной, изменяя привычный городской ландшафт

12 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Архитектурные контрасты Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Центр Барнаула сегодня — это архитектурный слоеный пирог, где столетние деревянные дома соседствуют с зеркальными фасадами небоскребов. Фотокорреспондент amic.ru запечатлел эти резкие "встречи" эпох: когда резные наличники и покосившиеся заборы оказываются буквально зажаты между массивными стенами новостроек.

Деревянная архитектура, которая когда-то формировала облик купеческого Барнаула, постепенно уходит из городской среды. Одни дома исчезают, другие теряются на фоне многоэтажек. Точечная застройка все чаще меняет исторические кварталы, создавая контрасты, которые трудно не заметить.