Год кролика

Такой день. Сложный пожар на шинном заводе в Барнауле и перевыборы ректора АлтГТУ

О главных событиях Алтайского края за 9 декабря

10 декабря 2022, 00:03

Пожар произошел в цеху шинного завода в Барнауле. Сообщение о возгорании в цехе поступило в 04:50. На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании. В 09:40 огонь был локализован.

Ликвидация огня проходит в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды. Предварительно, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.

Цех в огне: фото и видео пожара на шинном заводе в Барнауле. Съёмки изнутри

Цех в огне: фото и видео пожара на шинном заводе в Барнауле. Съёмки изнутри

Сколько именно человек находилось в здании в момент начала возгорания, неизвестно, однако в МЧС подчеркнули, что часть сотрудников смогли эвакуироваться самостоятельно, а остальным оказали необходимую помощь. Инцидент обошёлся без гибели или травмирования людей.

Однако пожар нанёс ощутимый ущерб экономике комбината. Из-за сложного восстановления повреждённых объектов его работу могут остановить на полгода.

Работу шинного завода в Барнауле могут остановить на полгода из-за пожара

Работу шинного завода в Барнауле могут остановить на полгода из-за пожара

В Алтайском государственном техническом университете 8 декабря состоялась конференция, на которой выбрали ректора. Большинством голосов поддержан действующий ректор Андрей Марков.

АлтГТУ по итогам выборов ректора вновь возглавил Андрей Марков

АлтГТУ по итогам выборов ректора вновь возглавил Андрей Марков

В Алтайском крае будут судить руководителя организованной группы за незаконные валютные операции. С февраля 2017 по январь 2020 года под руководством обвиняемого участники организованной группы, используя 38 фиктивно созданных ими юридических лиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте РФ на банковские счета нерезидентов.

В банк злоумышленники представляли документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма валютных операций превысила 340 млн рублей.

В Барнауле суд рассмотрит дело о выводе за границу более 340 млн рублей

В Барнауле суд рассмотрит дело о выводе за границу более 340 млн рублей

Комментарии
    Новости партнеров