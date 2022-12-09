Такой день. Сложный пожар на шинном заводе в Барнауле и перевыборы ректора АлтГТУ

Пожар произошел в цеху шинного завода в Барнауле. Сообщение о возгорании в цехе поступило в 04:50. На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании. В 09:40 огонь был локализован.

Ликвидация огня проходит в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды. Предварительно, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.

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Сколько именно человек находилось в здании в момент начала возгорания, неизвестно, однако в МЧС подчеркнули, что часть сотрудников смогли эвакуироваться самостоятельно, а остальным оказали необходимую помощь. Инцидент обошёлся без гибели или травмирования людей.

Однако пожар нанёс ощутимый ущерб экономике комбината. Из-за сложного восстановления повреждённых объектов его работу могут остановить на полгода.

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В Алтайском государственном техническом университете 8 декабря состоялась конференция, на которой выбрали ректора. Большинством голосов поддержан действующий ректор Андрей Марков.

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В Алтайском крае будут судить руководителя организованной группы за незаконные валютные операции. С февраля 2017 по январь 2020 года под руководством обвиняемого участники организованной группы, используя 38 фиктивно созданных ими юридических лиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте РФ на банковские счета нерезидентов.

В банк злоумышленники представляли документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма валютных операций превысила 340 млн рублей.