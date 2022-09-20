Танки, самолёты и ксеноморфы. Как в Барнауле прошёл слёт лучших моделистов со всей Сибири

Ежегодный слёт любителей стендового моделирования прошёл с 16 по 18 сентября в Барнауле. В нём приняли участие мастера со всей Сибири, которые представили свои лучшие работы. Судьи оценивали модели более чем в 50 номинациях. Большинство моделистов привезли в Барнаул танки, военную технику, самолёты или автомобили. Впрочем, также можно было встретить фигурки героев популярных фильмов: хищника, ксеноморфа из «Чужого» или дройдиков из «Звёздных войн». Как прошёл слёт моделистов и почему люди готовы годами собирать уменьшенную копию корабля или самолёта — в материале amic.ru.

Танки Т-34

Барнаул — один из немногих городов страны, где активное и большое сообщество моделистов. У них даже есть собственный паблик в социальной сети. Дети занимаются в профильном кружке при Центре детского технического творчества Ленинского района, взрослые собираются в клубе «Пластмастер». Обоими центрами руководит Олег Федотов. Кроме этого, в краевой столице существует ещё множество клубов любителей моделирования.

Слёты моделистов проходят в Барнауле каждый год. Они уже давно знают друг друга в лицо и кто ревностно, а кто с восхищением оценивают работы друг друга. В этом году на выставке были представлены как экземпляры, сделанные с нуля, то есть полностью, каждая деталь, изготовленные своими руками, так и покупные сборные пластиковые модели. Жюри учитывало качество сборки, покраски, реалистичность, а также схожесть с оригиналом.

Сергей — один из участников выставки — рассказал, что большинство моделистов увлекаются именно сборкой военной техники, потому что «многие мальчики мечтали об этом в детстве». Кроме того, такие модели проще даются новичкам, которые пока не способны создавать сложные фигуры.

Среди любителей военной тематики есть свои направления: кто-то собирает исключительно вертолёты, кто-то — танки или реконструирует знаменитые исторические сражения.

Александр из Омска приезжает в Барнаул каждый год встретиться с единомышленниками. Ещё в детстве мужчина увлёкся моделированием и начал собирать танки Т-34. По мнению Александра, это лучший танк в мире. На изготовление одной модели уходит несколько месяцев. Сейчас в коллекции омича больше 40 экземпляров. Все они хранятся дома. Мужчина шутит, что скоро ему уже не хватит полок для них. Есть желающие приобрести модели, однако торговать ими Александр не планирует.

«Это главное увлечение в моей жизни. Я полюбил собирать танки и уже знаю каждую деталь в нём. Мне не надоедает работать с Т-34. Если я попаду в настоящий танк, то буду прекрасно понимать, как он устроен. Моделисты — очень увлекающиеся люди. Мы друг другу помогаем, общаемся. Это прекрасная возможность отвлечься после рабочего дня и получать настоящее удовольствие от сборки любимого танка», — рассказал amic.ru Александр.

Барнаулец Сергей отмечает интересную тенденцию. По его словам, в последние годы в столице края стало больше пацифистов. Мальчики отказываются собирать танки или военную технику.

«Ко мне часто обращаются школьники, которые хотят начать заниматься моделированием. Однако многие из них принципиально не берутся за сборку военной техники. Сейчас очень много магазинов, где можно купить любую модель на свой вкус», — рассказал amic.ru Сергей.

Два года на самолёт

Не меньшей популярностью у моделистов пользуются гражданские и военные самолёты. В последние годы производители стали выпускать интересные и сложные модели, собрать которые непросто даже опытному человеку. Житель Новокузнецка Роман увлёкся моделированием воздушных судов ещё в детстве. Любовь передалась от отца. По словам мужчины, ему нравится собирать самолёты эпохи зарождения авиации. Так, например, на самолёт Сикорский «Илья Муромец» у Романа ушло около двух лет.

«Мне интересен этот период — начало XX века. Сейчас продают различные наборы с интересными моделями самолётов. Они очень хорошего качества. Иногда приходится самостоятельно что-то изготавливать. Например, мне нравится самому из подручных материалов собирать двигатели для самолётов», — отметил Роман.

Кроме копий танков и самолётов на выставке были представлены фигурки киноперсонажей (самый яркий из них — ксеноморф из «Чужого»), космические корабли и автомобили. Жительница Барнаула Дина собирает спортивные машины уже много лет.

«Когда купила первый набор, то не знала, с чего начать сборку. Полгода не прикасалась к деталям. Потом решилась — и понеслось: уже собрала 12 автомобилей. Особенно люблю японские машины из 90-х», — рассказала девушка.

Дина говорит, что всегда мечтала себе купить раритетный автомобиль, но пока не получилось. Зато сейчас у неё есть целый «виртуальный» гараж любимых моделей.