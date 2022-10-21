Тепло, но очень ветрено. О погоде в Алтайском крае 22 октября
Порывы ветра в некоторых районах края могут достигать 29 метров в секунду
22 октября 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 22 октября будет тепло, но ветрено. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В крае температура воздуха составит +14...+19 градусов. Преимущественно без осадков, по северу и востоку местами небольшие дожди.
Ветер южный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 25-28 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +14...+16 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер южный, 8-13 метров в секунду, в конце дня порывы до 18 метров в секунду.
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