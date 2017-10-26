Топ-5 лучших смартфонов 2017 года составили эксперты

Эксперт в области мобильных электронных устройств Андрей Соловьев составил рейтинг лучших смартфонов 2017 года, сообщает rueconomics. Лидером топ-5 стала продукция компании Apple - iPhone 8. Он стал лучшим по техническим характеристикам, среди минусов отмечена высокая цена.

"Серебро" присудили смартфону Google Pixel 2 и 2 XL. У него среди плюсов эксперты отметили качество камеры и систему Android без предустановленных приложений.

На третьем месте расположился Samsung Galaxy Note 8 с интересным дизайном и сканером сетчатки глаза.

Четвертое место получил смартфон Essential Phone на Android, замыкает "горячую пятерку" гаджетов OnePlus 5 – его выгодно отличает от остальных сравнительно низкая цена.