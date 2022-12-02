Туристка показала разбушевавшийся в начале зимы Чемал

В Республике Алтай в начале зимы разбушевался Чемал. Горная река сносит всё на своём пути и стаскивает к берегам тонны снега.

Туристка Елена Войцеховская на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала видео, которое она сняла с мостика.

Бурный поток горной реки с большой скоростью несёт снег и деревья, которые попадают в него на ходу. Вся эта масса местами выбрасывается на берега, а вода топит близлежащие территории.

В некоторых местах вода выходит из русла и создаёт множество неудобств местным жителям. Осложняют ситуацию сильные морозы, о чём рассказали в сообществе «Природа Алтая».

Ранее сообщалось, что в одном из сёл из-за подтопления 15 домовладений оказались оторваны от цивилизации.