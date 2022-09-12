Утренний туман и дожди. О погоде в Алтайском крае 13 сентября
Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с
13 сентября 2022, 06:01
От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае днём 13 сентября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, по югу местами — умеренные.
Утром возможен туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +12 до +14 градусов. Преимущественно без осадков. Утром возможен туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
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