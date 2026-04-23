Эксперт назвал главную ошибку при досрочном погашении ипотеки
После полного погашения ипотеки нужно получить справку об отсутствии задолженности и проконтролировать снятие обременения с недвижимости
23 апреля 2026, 17:38, ИА Амител
Длительный срок ипотечного кредита снижает ежемесячные выплаты, что делает его более удобным для управления. Однако выбор стратегии погашения зависит от финансового состояния заемщика, сообщил "Известиям" Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.
По его словам, многие россияне сейчас берут ипотеку на 20–30 лет, хотя большинство планирует выплатить кредит досрочно. Заемщики все чаще рассматривают ипотеку как финансовый инструмент, а не как долговую нагрузку.
«Досрочное погашение не всегда выгодно. Если у заемщика нет финансовой подушки, направление всех свободных средств на выплаты может создать трудности. На поздних этапах кредита досрочные платежи лишь незначительно сокращают общую переплату», — отметил эксперт.
Наиболее эффективной стратегией, по мнению Овечкина, является частичное досрочное погашение с сокращением срока кредита. Заемщик вносит сумму сверх обязательного платежа, при этом ежемесячный взнос остается прежним, а банк пересчитывает график, сокращая последние месяцы или годы выплат, на которые приходятся проценты.
Он также предложил снизить ежемесячный платеж для повышения финансовой устойчивости. Однако эта стратегия увеличивает общую переплату по кредиту.
Эксперт рекомендовал учитывать альтернативные способы использования денег, такие как банковские вклады.
06:41:32 24-04-2026
"Эксперт" ошибся - на последние годы и месяцы приходятся не проценты, а тело кредита (при аннуитете)
09:49:36 24-04-2026
