Поддержка многодетных семей и повышение рождаемости — главные задачи государства

23 апреля 2026, 16:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: сайт kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддержка рождаемости, рост числа многодетных семей и повышение качества жизни семей являются важнейшими задачами для страны. Об этом он заявил в приветствии участникам, организаторам и гостям ежегодной всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения".

«Улучшение демографической политики, поддержка рождения детей и многодетных семей, а также обеспечение достойной жизни российских семей — это приоритетные общенациональные задачи», — отметил глава государства.

Зачитал телеграмму президента полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Путин выразил надежду на успешное проведение конференции и реализацию ее решений. А также поздравил победителей национальной премии "Большая семья России" в области СМИ за лучшее освещение темы семьи.

