Путин назвал поддержку рождаемости задачей № 1
Поддержка многодетных семей и повышение рождаемости — главные задачи государства
23 апреля 2026, 16:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддержка рождаемости, рост числа многодетных семей и повышение качества жизни семей являются важнейшими задачами для страны. Об этом он заявил в приветствии участникам, организаторам и гостям ежегодной всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения".
«Улучшение демографической политики, поддержка рождения детей и многодетных семей, а также обеспечение достойной жизни российских семей — это приоритетные общенациональные задачи», — отметил глава государства.
Зачитал телеграмму президента полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Путин выразил надежду на успешное проведение конференции и реализацию ее решений. А также поздравил победителей национальной премии "Большая семья России" в области СМИ за лучшее освещение темы семьи.
Ранее amic.ru сообщал, что Путин пообещал приехать в Алтайский край.
16:48:11 23-04-2026
Не верю ни одному слову.
17:07:18 23-04-2026
Только что про сокращения персонала по стране, массовое писали. Тут про поддержку , да ещё и рождаемости. Как в анекдоте: вождей у нас до ( много) , у нас индейцев не хватает....
18:01:39 23-04-2026
В рамках поддержки рождаемости цены на недвижимость взлетели в 3 раза за последние 5 лет,был отменен институт бабушек путем повышения пенсионного возраста,методично выбивается село всякими карантинами,фгисами,низким закупом и хроническим недофинансированием инфраструктуры,повышаются всевозможные налоги и сборы... Так победим
18:36:27 23-04-2026
Трезвону о "поддержке" уйма лет,
Ан 'милостыня' сводится на нет...
19:35:53 23-04-2026
Мне кажется обнищание и сокращение народа у него номер 1.Последний человек, которому бы я поверил
00:04:47 24-04-2026
Гость (19:35:53 23-04-2026) Мне кажется обнищание и сокращение народа у него номер 1.П... 💯
20:49:36 23-04-2026
"Улучшение демографической политики, поддержка рождения детей и многодетных семей, а также обеспечение достойной жизни российских семей — это приоритетные общенациональные задачи», — отметил глава государства"---------- Для чего увеличивать рождения детей, чтобы годами вести войну?
00:05:41 24-04-2026
Гость (20:49:36 23-04-2026) "Улучшение демографической политики, поддержка рождения дете... 💯
09:26:37 24-04-2026
Гость (20:49:36 23-04-2026) "Улучшение демографической политики, поддержка рождения дете...
Внезапно оказалось, что стратегия "бабы еще нарожают" больше не соответствует действительности )))
08:57:59 24-04-2026
В рамках поддержки многодетных семей вчерашним мигрантам, а сегодня тожероссиянам, направо и налево раздают уютные и просторные квартиры. Наверное про эту поддержку идет речь
09:33:57 24-04-2026
Невыполнение Администрацией решения суда об обеспечении участков многодетных в Бельмесево водой, светом, газом и дорогами тоже входит в меры поддержки многодетных семей??? Администрация! Вы действуете (вернее бездействуете) вразрез с указаниями Президента!!!
09:42:23 24-04-2026
Гость (09:33:57 24-04-2026) Невыполнение Администрацией решения суда об обеспечении учас... раскачиваете лодку?
шатаете трубу?
задумайтесь над своим поведением в тревожное время.
10:39:19 24-04-2026
Гость (09:33:57 24-04-2026) Невыполнение Администрацией решения суда об обеспечении учас... Снова и снова. К 3030 году все будет!
10:08:42 24-04-2026
Назвал поддержку рождаемости задачей № 1. И что, кто-то почесался? Хозяевам страны это не надо.По Конституции Россия находится под внешним управлением Запада. Америка и Европа диктуют, как нам жить. Это закреплено в статьях 13.2 и 15.4. Нашей экономикой руководит Международный валютный фонд. Из-за его решений у нас нет условий для развития и существования.