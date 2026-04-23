Федор Конюхов посоветовал читать в путешествиях Евангелие
Известный российский путешественник назвал три главные книги для обязательного прочтения в поездках
23 апреля 2026, 17:23, ИА Амител
Федор Конюхов — известный путешественник, исследователь и член Русского географического общества — в беседе с ТАСС поделился списком из трех книг, которые, по его мнению, стоит брать в дорогу.
По словам Конюхова, в путешествие обязательно нужно взять "Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях "Надежда" и "Нева" Ивана Крузенштерна, "Робинзона Крузо" Даниэля Дефо, а также Евангелие.
«Это самое главное», — подчеркнул путешественник.
Федор Конюхов занимается экспедиционно‑исследовательской деятельностью с конца 1970‑х годов. За это время он провел свыше 40 морских и сухопутных экспедиций. Среди его достижений первый в истории России одиночный лыжный поход к Северному полюсу (март — май 1990 года), первый в истории России одиночный лыжный поход к Южному полюсу (ноябрь 1995 года — январь 1996 года), а также посещение всех континентов и 190 стран мира.
Летом 2021 года Конюхов принял участие в экспедиции атомного ледокола "50 лет Победы" в рамках волонтерского проекта "Чистая Арктика". В течение десяти дней он в одиночку находился на дрейфующей льдине в районе Северного полюса и изучал распространение микропластика в океане.
Помимо путешествий, Федор Конюхов реализует себя в творчестве. Он написал более 25 книг (в том числе в соавторстве с женой Ириной), среди которых: "И увидел я новое небо и новую землю…" (1999), "Океан — моя обитель" (2010), "Как я стал путешественником" (2012), и создал свыше трех тысяч картин.
20:47:26 23-04-2026
Брал с собой в поездку в прошлом году карманное издание Евангелия. Но что-то за пять недель так и не удалось открыть. Ах, да! Я ж не на льдине дрейфовал за чужой счёт (интересно, кстати, во сколько это обошлось), а на свою пенсию колесил по России.
22:10:51 23-04-2026
Гость (20:47:26 23-04-2026) Брал с собой в поездку в прошлом году карманное издание Еван... Найди себе спонсора и путешествуй на льдинах.
09:50:44 24-04-2026
Крыша (22:10:51 23-04-2026) Найди себе спонсора и путешествуй на льдинах.... Если найти спонсора - то ты как бы получается содержантка? А спонсор то тебя на огромную льдину, то тебя в утлую лодку, то тебя в шар. Использует короче.
09:49:01 24-04-2026
Учитывая тягу Федора Конюхова к постоянному преодолению трудностей через боль и страдания, советую ему читать в путешествиях книгу "50 оттенков серого".