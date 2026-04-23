Десять магнитов в желудке: в Барнауле врачи спасли ребенка

Медики напоминают, что игры с магнитами, батарейками и мелкими деталями особенно опасны для детей и могут привести к тяжелым последствиям

23 апреля 2026, 17:42, ИА Амител

Магниты / Фото: Детская клиническая больница № 7

В Барнауле врачи спасли десятилетнего мальчика, который во время игры проглотил сразу десять магнитных шариков и металлическую цепочку. Ребенок поступил в тяжелом состоянии, и медики были вынуждены провести срочную операцию, сообщили в Детской городской клинической больнице № 7 Барнаула.

Инцидент произошел в селе Волчно-Бурлинское Крутихинского района. После того как мальчик проглотил магниты, он несколько дней не говорил об этом взрослым. Спустя двое суток его состояние резко ухудшилось: появились сильные боли в животе и рвота. Сначала ребенка доставили в межрайонную больницу, а затем экстренно перевезли в Барнаул.

Рентген показал, что десять магнитов диаметром около сантиметра сцепились между желудком и двенадцатиперстной кишкой. Кроме того, внутри обнаружили еще одно инородное тело — металлическую цепочку от брелока.

Врачи приняли решение не терять время и провели лапаротомию — открытую операцию. Хирурги рассекли желудок, извлекли часть магнитов и цепочку, а оставшиеся элементы аккуратно вывели из двенадцатиперстной кишки с помощью инструментов. Операция под руководством Нины Мамонтовой длилась около полутора часов.

По словам врача, ребенку повезло — обошлось без перфорации внутренних органов, а магниты оказались обычными, а не неодимовыми, что снизило риск тяжелых осложнений.

«Инородные тела всегда находим в разных отделах желудочно-кишечного тракта. К тому же пациенты поступают с разными интервалами между проглатыванием, а значит, сцепиться магниты могут тоже по-разному. С нашим юным пациентом мы поговорили, объяснили, что такие забавы ничем хорошим не заканчиваются», — отметила хирург.

Медики напоминают, что игры с магнитами, батарейками и мелкими деталями особенно опасны для детей и могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до угрозы жизни.