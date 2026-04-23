В Бийске обсудили, как развивать промышленность региона и поддерживать молодые кадры

Инициативы направят в Народную программу партии "Единая Россия"

23 апреля 2026, 17:00, ИА Амител

Дискуссионная площадка "Промышленный суверенитет: есть результат — есть будущее" / Фото: пресс-служба администрации города Бийска

В Бийске прошла дискуссионная площадка "Промышленный суверенитет: есть результат — есть будущее". На встрече представители власти, промышленности, образования и экспертного сообщества обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса Алтайского края и подготовили предложения для новой Народной программы партии "Единая Россия".

О чем говорили

Речь шла о кадровой политике в промышленности и социальной сфере, привлечении молодежи в город, доступности жилья для молодых специалистов и о том, насколько система профобразования сегодня отвечает запросам предприятий.

Модератором площадки выступил секретарь Бийского городского местного отделения партии, председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин. Он подчеркнул, что разговор должен дать практический результат.

«Наша задача — не просто обсудить проблемы, а сформировать конкретные предложения, которые можно включить в Народную программу партии и реализовать в ближайшие пять лет», — сказал он.

Участники предложили ряд инициатив. Они касаются подготовки кадров, поддержки молодых специалистов и более тесной связи между образованием и промышленностью.

Дискуссионная площадка "Промышленный суверенитет: есть результат — есть будущее" / Фото: пресс-служба администрации города Бийска

Идеи от аграриев и семей военнослужащих

Напомним, ранее в Алтайском крае прошли еще две дискуссионные площадки, где также обсуждали будущую Народную программу "Единой России". Так, 10 апреля в Калманском районе активисты партпроекта "Женское движение Единой России" подвели итоги работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также подготовили свои инициативы.

Среди них — предложение создать понятный алгоритм взаимодействия медицинских учреждений с участниками СВО. Кроме того, сопровождать уведомления для семей о пропаже без вести военнослужащего подробной инструкцией с телефонами ведомств, куда можно обратиться за помощью и разъяснением возможных мошеннических схем. Еще одна инициатива касается расширения круга родственников, которых официально оповещают о гибели или пропаже человека, включив в него братьев и сестер.

Еще одна выездная площадка прошла в Контошино Косихинского района на базе крестьянско-фермерского хозяйства Анатолия Иванова. Там представители власти, депутаты, аграрии и отраслевые эксперты обсудили развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий.