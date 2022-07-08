В Барнауле дети искупались в огромной луже после ливня
Мальчики играли в футбол и решили немного охладиться
8 июля 2022, 08:20, Илья Звягинцев
В Барнауле школьники искупались в огромной луже после ливня. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Видеозапись, опубликованную в социальных сетях, сделали на территории школы № 135. Один из мальчиков появился в луже раньше, изображая «звезду», а затем к нему присоединился второй.
В комментариях под постом многие пользователи предались ностальгии и вспомнили своё детство.
Более пессимистичные комментаторы обратили внимание не на мальчиков, а на «косяки» в строительстве стадиона, которые привели к образованию лужи.
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