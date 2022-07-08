В Барнауле дети искупались в огромной луже после ливня

В Барнауле школьники искупались в огромной луже после ливня. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Видеозапись, опубликованную в социальных сетях, сделали на территории школы № 135. Один из мальчиков появился в луже раньше, изображая «звезду», а затем к нему присоединился второй.

В комментариях под постом многие пользователи предались ностальгии и вспомнили своё детство.

Более пессимистичные комментаторы обратили внимание не на мальчиков, а на «косяки» в строительстве стадиона, которые привели к образованию лужи.