В Барнауле готовятся к прокладке теплосетей на территории моста у Нового рынка
В ближайшее время на путепроводе начнутся работы по устройству буронабивных свай
27 июня 2022, 17:15, Илья Звягинцев
В Барнауле продолжается реконструкция моста у Нового рынка. В ближайшее время на путепроводе начнутся работы по устройству буронабивных свай под опоры теплосети, сообщили в телеграм-канале «Мост».
«Для их устройства на производственной базе ДСУ-4 изготавливают пространственные каркасы. Как пояснили в компании, такая разновидность каркасов обеспечивает несущую способность фундамента. Для буронабивного фундамента используется арматура из высокопрочного металла, поэтому конструкция способна выдержать высокие нагрузки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что рабочие также продолжают расчищать полосу отвода и демонтировать бетонную часть опор теплоснабжения.
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