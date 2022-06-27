В Барнауле готовятся к прокладке теплосетей на территории моста у Нового рынка

В Барнауле продолжается реконструкция моста у Нового рынка. В ближайшее время на путепроводе начнутся работы по устройству буронабивных свай под опоры теплосети, сообщили в телеграм-канале «Мост».

«Для их устройства на производственной базе ДСУ-4 изготавливают пространственные каркасы. Как пояснили в компании, такая разновидность каркасов обеспечивает несущую способность фундамента. Для буронабивного фундамента используется арматура из высокопрочного металла, поэтому конструкция способна выдержать высокие нагрузки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что рабочие также продолжают расчищать полосу отвода и демонтировать бетонную часть опор теплоснабжения.