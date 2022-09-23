В Бийске полицейские устроили «облаву» на детей, прогуливающих школу

В Алтайском крае вернули за парты любителей прогулять уроки, сообщает региональное МВД.

«В Бийске за неделю в ходе рейдов сотрудники полиции посетили 27 школ. Установлены имена десяти „прогульщиков“. Полицейские навестили их семьи, выяснили причины отсутствия и провели с ними беседы. Сейчас дети вернулись за парты и больше не получают „энки“ в журнал», — рассказали в ведомстве.