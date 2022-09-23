В Бийске полицейские устроили «облаву» на детей, прогуливающих школу

За систематические прогулы семерых подростков и их родителей поставили на профилактический учёт

23 сентября 2022, 18:32

В Алтайском крае вернули за парты любителей прогулять уроки, сообщает региональное МВД.

«В Бийске за неделю в ходе рейдов сотрудники полиции посетили 27 школ. Установлены имена десяти „прогульщиков“. Полицейские навестили их семьи, выяснили причины отсутствия и провели с ними беседы. Сейчас дети вернулись за парты и больше не получают „энки“ в журнал», — рассказали в ведомстве.

За систематические прогулы семерых подростков и их родителей поставили на профилактический учёт органов внутренних дел.

Кстати, ранее в школы предложили вернуть начальную военную подготовку из-за «новых реалий».

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