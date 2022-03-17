В Госдуме предложили сделать 18 марта выходным днем
Депатут Султан Хамзаев с читает, что столь значимое событие, как воссоединение Крыма с Россией, нужно дополнительно отметить красной датой в календаре
17 марта 2022, 18:30
В Госдуме захотели сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта федеральным выходным. С таким предложением выступил депутат Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.
«Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре», — заявил Хамзаев.
По его мнению, всё внимание должно уделяться акциям, посвящённым Крымской весне.
Комментарии
Новости партнеров