В Госдуме предложили сделать Знамя Победы флагом России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России. Как сообщает РИА Новости, парламентарий считает, что западные страны «боятся этого символа», поскольку «красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа».

«Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы своё обличье в западных странах», — заявил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России Знамя Победы актуально как символ возрождающейся супердержавы.