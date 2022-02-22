В марте откроется прямой рейс между Барнаулом и Таджикистаном

С 30 марта авиакомпания “Уральские авиалинии” откроет прямой рейс Худжанд — Барнаул — Худжанд. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, перелёт в Таджикистан будет осуществляться каждую среду.

Вылет из Худжанда ожидается в 07:00, а в Барнаул самолёт будет прибывать в 11:50. Обратный рейс отправляется в 15:50.

Билеты, которые уже поступили в продажу, можно приобрести на сайте Международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова, а также во всех авиакассах региона.