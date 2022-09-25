В МВД предложили расширить список сильнодействующих препаратов

В МВД предложили расширить список запрещённых препаратов, добавив в него 11 наименований. Об этом сообщает РИА Новости.

В обновлённый перечень собираются добавить «11 веществ, относящихся к группе анаболических стероидов, а также представляющих собой стимуляторы, содержащиеся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах, предназначенных для повышения продуктивности тренировок атлетов».

Также в министерстве предложили установить государственный контроль над веществом HGH Frag 176-191, которое активно рекламируют и используют в спорте.

Отмечается, что указанный препарат обладает жиросжигающими свойствами.