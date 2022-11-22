Тяжело по вечерам приходится не только автомобилистам, которые стоят в серьезных пробках из центра Барнаула, но и пассажирам общественного транспорта. Корреспондент amic.ru заснял, каково приходится желающим добраться до дома на автобусах и маршрутках.

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Новости Барнаула «Должно быть 45-60 рублей». Барнаульские перевозчики просят повысить цены на проезд

Напомним, что в 2022 году барнаульские перевозчики снова просят власти повысить цены на проезд. По их словам, стоимость билета должна быть не 28 рублей, как сейчас, а 30-32 рубля. Власти, кажется, с предпринимателями согласны и готовы рассмотреть вопрос повышения цен.

Сами перевозчики заявили, что цена поездки должна быть в пределах 45-60 рублей — для нормальной работы предприятий, смены подвижного состава и увеличения зарплат сотрудников.