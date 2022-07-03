Власти задумались о создании регулярного вертолетного сообщения в Сибири

В Сибири по тем маршрутам, на которых нет достаточного числа транспорта, можно открыть вертолетное сообщение. Как отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, необходимую инфраструктура можно создать за месяц.

«Запрос на это есть, если цена будет в районе 5-8 тыс. рублей, это достаточно подъемная стоимость для той категории граждан, которые будут летать. Чтобы построить инфраструктуру и запустить, достаточно в течение одного года скоординировать эту работу на уровне субъектов», — цитирует Зотова ТАСС.

Он пояснил, что рассматривается возможность создания «вертолетного кольца Сибири», которое свяжет все основные населенные пункты.

При этом большая часть регионов уже обеспечена необходимой аэродромной инфраструктурой, что сократит объем необходимых инвестиций.