Водоканал провёл экскурсию для подопечных центра соцобслуживания

Дети, подопечные филиала «Комплексный центр социального обслуживания города Барнаула», увидели, как очищают речную воду из Оби, прежде чем она попадает в водопровод.

Познавательную экскурсию по очистным сооружениям речной воды по Октябрьскому району организовали специалисты «Росводоканал Барнаул». Мероприятие провели в рамках профориентационного проекта «Путь в профессию».

Ребятам рассказали об этапах процесса очистки питьевой воды и показали работу оборудования на производственных площадках.

Также гости узнали о сотрудниках, благодаря которым водоканал обеспечивает бесперебойную подачу чистой воды в дома горожан.

«Особый интерес у ребят вызвала площадка с огромными фильтрами, наполненными кварцевым песком, а также лаборатория качества воды. Буквально все отметили уют в производственных помещениях, который создают комнатные растения, и удивились, что „ботанический сад“ высажен руками самих сотрудников», — рассказал инженер-технолог Александр Вышегородский, который и познакомил ребят с работой сооружений.

А ещё детям рассказали, какую профессию нужно получить, чтобы пойти работать в водоканале. Это — электромонтёр, машинист насосных установок, оператор хлораторных установок, слесарь аварийно-восстановительных работ, водитель, сварщик. Некоторые из ребят уже пообещали вернуться в компанию в качестве молодых специалистов «Росводоканал Барнаул».