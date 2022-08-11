Возможен град. О погоде в Алтайском крае 12 августа

Температура от +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днём 12 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах пройдут дожди и грозы.

При грозах местами сильные ливневые дожди, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалы до 19 м/с.

В Барнауле воздух прогреется от +25 до +27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.