Второй phygital-офис Альфа-Банка торжественно открыли в Барнауле

В Барнауле открылся второй инновационный phygital-офис Альфа-Банка на пр. Ленина, 106. Клиентов здесь будут сканировать по лицу, они смогут выпить кофе в отделении и провести переговоры с партнёрами. Обо всех возможностях нового отделения представители банка рассказали на торжественном открытии.

Территория свободы

В phygital-офисах Альфа-Банка внимание уделяется в первую очередь двум вещам — технологиям и общению. В новом офисе будет работать команда профессионалов из восьми человек. Менеджеры смогут грамотно проконсультировать пришедших по всем вопросам, касающихся финансов и инвестиций.

Если первый цифровой офис Альфа-Банка в Барнауле, открывшийся в декабре 2021 года, принимает всех физических лиц, то новый ориентирован на ВИП-клиентов и на всех юридических лиц. Он будет работать в первую очередь с теми, кто приходит в отделение решать свои деловые вопросы.

Фото: пресс-служба Альфа Банка

Во-первых, в новом помещении есть Face-ID. Когда клиент заходит в банк, камера его идентифицирует. Если человек есть в системе, его автоматически отправляют к определённому менеджеру. Юрлицо идёт к юрменеджеру, а ВИП-клиент — к персональному менеджеру.

«Этот офис — безбарьерная территория свободы, это уникальная площадка, где представлены все направления банковского бизнеса. Это премиальное обслуживание, малый бизнес с его оперативностью и готовностью прийти на помощь в любой момент, а также корпоративный бизнес. На этой площадке представлены все три направления», — рассказала директор малого бизнеса Альфа-Банка в Барнауле Лариса Чернышева.

Для тех, кого в системе нет, в отделении установили специальный терминал. Можно подойти к нему, он отсканирует лицо человека, внесёт его в базу данных, и менеджер получит сигнал, что пришёл клиент. Самому ничего нажимать не придётся. Сверху на стене располагается экран, на котором видна электронная очередь. На нём и на своём телефоне человек увидит своё имя и имя менеджера (с фотографией), который к нему подойдёт.

Если сотрудник ещё занят, то клиенту на телефон приходит новостная лента банка, можно скоротать время за ней. Также в офисе можно выпить кофе или сфотографироваться у специальной биостены. Правда, как отметила региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко, ВИП-клиенты, как правило, записываются заранее и чего-то ждать им не приходится.

Phygital-офис Альфа-Банка на пр. Ленина, 106 / Пресс-служба Альфа-Банка

Место для переговоров

Кроме того, в отделении есть и ряд других полезных нововведений. Например, здесь три кабинета для переговоров. Зайти туда можно и по записи, и без. Но первый вариант, конечно, более предпочтительный, говорит Ирина Бубенко. Благодаря этим площадкам отделение становится не только офисом, но ещё и пространством для встреч.

«Можно будет забронировать переговорную комнату, там можно будет разговаривать с партнёрами, с компаньонами решать вопросы. Это достаточно комфортно, там есть кондиционеры. И это абсолютно бесплатно», — рассказала руководитель дополнительного офиса Анастасия Филатова.

Также в офисе располагается стол-кракен. За ним можно как сидеть, так и стоять. Стационарных компьютеров здесь нет. У сотрудников будут ноутбуки даже без мышек, чтобы на всё можно было тратить меньше времени. Быстрому решению задач поспособствует и то, что теперь сотрудники решают все вопросы через одно приложение, там собрана полная информация о клиентах, их запросах и предпочтениях.

В холле офиса расположены банкоматы, где любой может снять или положить наличные денежные средства, а также совершить банковские операции. В самом phygital-офисе располагается конфиденциальный банкомат, рядом с которым стоит счётная машинка — опять же для того, чтобы минимизировать время клиентов.

«В банке будет оказываться весь спектр ВИП-обслуживания. ВИП-клиенты — это те, кто просит интересные продукты, интересуется эксклюзивными инструментами, например, инвестиционными проектами. В Барнауле премиальный сегмент в городе достаточно большой, он даже увеличен по сравнению с другими», — рассказывает Ирина Бубенко.

ВИП-клиенты и юрлица, впрочем, на проспекте Ленина, 106, обслуживаются уже давно. Они уже привыкли к этому месту, поэтому phygital-офис решили разместить здесь же.

На фото: Ирина Бубенко / пресс-служба Альфа-Банка

Что с первым офисом?

В Альфа-Банке рассчитывают, что новое инновационное отделение будет успешным, ведь первый офис Альфа-Банка в ТЦ «Лето» уже показал хорошие результаты.

«В ТЦ „Лето“ поток увеличился уже начиная со второго месяца. Мы в декабре открылись, с января там поток был уже очень хороший. Во-первых, проходимость и наше сарафанное радио даёт о себе знать. Когда люди заходят, смотрят, им нравится, они готовы сотрудничать и стать клиентами», — рассказала Ирина Бубенко.

Банк уже успел провести в первом офисе несколько важных мероприятий. Там был организован день финансовой грамотности для детей, приходили ребята из детского дома и третьеклассники из 132-й школы, рассказала Ирина Бубенко. Также там проходила академия ипотеки, в которой принимали участие риелторы и брокеры.

В ближайшее время первый phygital-офис Альфа-Банка в Барнауле хотят сделать pet-friendly. Это значит, что туда можно приходить с питомцами. И если такой формат приживётся, то он распространится и на другие офисы, рассказывает региональный управляющий. По её словам, это приносит лояльность клиентов.

При этом Ирина Бубенко настаивает на том, что отделения в нашу цифровую эпоху всё ещё нужны, ведь людям необходимо общение, им хочется поговорить с живыми людьми и взглянуть им в глаза. Банк даёт им такую возможность и позволяет сделать всё быстро и без лишних хлопот.