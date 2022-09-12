Выборы депутатов в исправительных учреждениях Алтайского края прошли без нарушений

В учреждениях исправительной системы Алтайского края прошли выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Своё конституционное право реализовали около 300 обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, арестованных и находящихся под домашним арестом.

Подготовка к выборам в учреждениях УИС велась во взаимодействии с территориальными и участковыми избирательными комиссиями. Избиратели были ознакомлены с порядком голосования, имели возможность получить информацию о кандидатах в депутаты.

Так, в следственном изоляторе № 1 содержатся 165 обвиняемых и подозреваемых, обладающих избирательным правом. Для проведения голосования в двух режимных корпусах были оборудованы специальные помещения. На информационных стендах размещены тематические материалы.

Была обеспечена доставка переносной урны для голосования с избирательного участка № 251 города Барнаула. За ходом голосования в СИЗО-1 наблюдали начальник отдела за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры.

Для избирателей, содержащихся в следственном изоляторе № 2, в краевой туберкулёзной больнице № 12 и в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора ИК-9, предоставлялись переносные урны для голосования с территориальных избирательных участков по месту дислокации учреждений УИС. Также урны для голосования доставляли обвиняемым по месту отбывания меры пресечения в виде домашнего ареста.

Голосование осуждённых УФИЦ ЛИУ-1 и УФИЦ КП-2, а также осуждённых, состоящих на учёте в УИИ УФСИН России по Алтайскому краю, было организовано на избирательных участках Барнаула и Бийска.