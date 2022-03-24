Western Union приостанавливает переводы в Россию с 24 марта

Платёжная система Western Union с 24 марта приостанавливает проведение переводов в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Отправитель в России, решивший получить возврат перевода, может сделать это в отделениях АО «Почта России», — сказано в сообщении компании.

Денежные переводы, которые отправили до 24 марта, но не были получены пользователями, всё ещё останутся доступны для них. Исключением являются переводы из России в Белоруссию. Их могут вернуть только отправителю.

Переводы, которые отправлялись в Россию до 24 марта, также можно получить.

В компании добавили, что Western Union продолжает выполнять все обязательства перед партнёрами.