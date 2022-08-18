Ретейлер Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Ягодки». Об этом сообщает АГН «Москва».

Онлайн-магазин зарегистрировал бренд сразу по нескольким классам международной классификации товаров: в перечень входят средства аудиозаписи, кассовые аппараты, цифровые носители, аппараты для подводного плавания и оборудование для тушения огня. Кроме того, компания подала заявку на регистрацию бренда в сфере товаров и услуг и в сфере транспортировки.

Напомним, что 15 августа название маркетплейса на сайте Wildberries сменилось на «Ягодки» — это дословный перевод английского названия на русский язык.

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Общество Wildberries поменял название сайта на «Ягодки»

Отметим, что в июне глава компании Татьяна Бакальчук не исключала русификации названия площадки. Об этом она сказала после заявления министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о «засилье иностранных названий» в подконтрольных его ведомству отраслях.