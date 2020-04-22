"Я хочу тебя унизить". Василий Уткин вызвал на рэп-баттл Владимира Соловьева

Телеведущий вызов не принял

22 апреля 2020, 07:29, Илья Звягинцев

Конфликт между спортивным комментатором Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым начался на просторах "Твиттера". Соловьеву не понравилось высказывание Уткина о действиях власти во время пандемии. 

Оппоненты обменялись несколькими оскорбительными постами, но на этом спор не закончился. Уткин снял видео, где обратился к Соловьеву с вызовом. 

"Дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам версус-баттла. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Не истины, не политику, не экономику, а себя. Я хочу тебя унизить, я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь", – сказал он. 

Уткин предположил, что соперник откажется от предложения, и был прав. Соловьев вызов не принял и добавил, что готов оплатить Уткину парикмахера, психолога и диетолога. 

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