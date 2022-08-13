Юрист предупредил россиян о штрафах за курение на балконе

Юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин предупредил россиян о штрафах за курение. Получить его можно, даже если вы вышли покурить на балкон своей квартиры.

Наказание за курение на межквартирных лестничных площадках, лестницах, чердаках и в иных помещениях общего пользования многоквартирных домов в России предусмотрено ч. 1 ст. 12 закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ.

В документе также прописан ряд других мест, в которых курение запрещено.

Наказать курильщика-нарушителя может любой человек, который вовремя сообщил правоохранителям об этом.

Нерадивых курильщиков ждёт штраф в размере от 500 до 1500 рублей, отметил юрист в интервью агентству «Прайм».