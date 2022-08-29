Жаркий сентябрь прогнозируют для жителей Алтайского края в гидрометцентре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что начало сентября в ряде регионов России будет жарким. Его слова передаёт ТАСС.

По его словам, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской областях, Республике Алтай и Алтайском крае температура воздуха в начале сентября будет на 8 градусов выше нормы.

В регионах Западной Сибири, по прогнозам специалистов, воздух может прогреваться до +30...+32 градусов.

Также летняя погода в первые недели сентября задержится в регионах юга России.