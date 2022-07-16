Жарко и дождливо. О погоде в Алтайском крае 17 июля

Воскресенье в Алтайском крае будет жарким, но дождливым. Об этом рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит +22,+27 градусов, по юго-западу местами до +32 градусов. По югу местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки в +23, +25 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.