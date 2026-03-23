Ученым и силовикам могут дать право на поиск экстремистского контента в РФ

Такой подход может сократить время реагирования на появление экстремистских материалов в Сети на 30–40%

23 марта 2026, 17:19, ИА Амител

Мужчина, информация, поиск / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило изменения в законодательстве, направленные на анализ экстремистских материалов в интернете без нарушения правовых норм, сообщает Forbes. Новые инициативы призваны устранить юридические противоречия, возникшие после недавних законодательных изменений.

«Поправки предполагают доступ к экстремистским материалам только в случае профессиональной необходимости. Это даст возможность оценивать риски для безопасности и разрабатывать соответствующие меры противодействия», — сообщили в ведомстве.

Эксперты указывают, что предыдущие изменения в Кодексе об административных правонарушениях, устанавливающие наказание за поиск экстремистского контента, создали правовую неопределенность. Это могло повлиять на специалистов, занимающихся изучением таких материалов.

Цель нововведений — устранить эту неопределенность и четко определить правила доступа к запрещенной информации для профессионалов.

Мониторинг экстремистского контента осуществляют не только спецслужбы, но и региональные центры, сотрудничающие с органами безопасности. Их деятельность также была ограничена действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в Барнауле усилят работу по профилактике экстремизма среди молодежи.

Комментарии 4

Шинник

17:47:02 23-03-2026

Армен Сумбатыч высказался сегодня.
Если подобная литература, музыка и видео заблокированы, напромер в ВК то какпосмотреть контент историку ?
Справку показать ?!

Гость

19:05:23 23-03-2026

Сермяжную правду тоже можно трактовать как "экстремистскую", если горькая пилюля фактов кое-кому из боссов не по нутру!?

Гость

19:53:43 23-03-2026

А где указаны критерии данной категории? Чтобы некие лица не выдавали желаемое за действительное (на основе общих фраз, не имеющих конкретных значений)?

Олег

22:10:28 23-03-2026

Учителям без лицензии придется заниматься сыскной деятельностью?
Требуется разъяснение, и кто будет оплачивать?

