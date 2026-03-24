"Резина на выброс". Водитель машины попал в глубокую яму на трассе Новосибирск — Барнаул

Из-за дорожного дефекта серьезно пострадали колеса

24 марта 2026, 08:47, ИА Амител

На трассе Новосибирск — Барнаул в районе Токарево автомобилист лишился сразу двух колес после попадания в глубокую яму.

О происшествии рассказал участник сообщества Barnaul 22. По его словам, из-за дорожного дефекта серьезно пострадали колеса: диски деформировались, а резина пришла в негодность.

«Вот такая вот беда. Это случилось в районе Токарево. Поймал глубокую яму. Диски квадратные, резина на выброс», — отметил водитель.

Чтобы добраться до дома, одну из шин пообещали временно восстановить с помощью вулканизации, а вместо второго колеса мужчина установил докатку.

Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул — Бийск водители массово пробивают колеса из-за глубоких ям. Особенно опасные участки — у Кипешино и на мосту через Белую.