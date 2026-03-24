"Резина на выброс". Водитель машины попал в глубокую яму на трассе Новосибирск — Барнаул

Из-за дорожного дефекта серьезно пострадали колеса

24 марта 2026, 08:47, ИА Амител

На трассе Новосибирск — Барнаул в районе Токарево автомобилист лишился сразу двух колес после попадания в глубокую яму.

О происшествии рассказал участник сообщества Barnaul 22. По его словам, из-за дорожного дефекта серьезно пострадали колеса: диски деформировались, а резина пришла в негодность.

«Вот такая вот беда. Это случилось в районе Токарево. Поймал глубокую яму. Диски квадратные, резина на выброс», — отметил водитель.

Чтобы добраться до дома, одну из шин пообещали временно восстановить с помощью вулканизации, а вместо второго колеса мужчина установил докатку.

Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул — Бийск водители массово пробивают колеса из-за глубоких ям. Особенно опасные участки — у Кипешино и на мосту через Белую.

Комментарии 7

Гость

10:01:36 24-03-2026

Деревня Токарёво на Новосибирской трассе под Новоалтайском - это наше фсё! Там логистический центр и город хаб почти достроили на 4000 рабочих мест. Кстати строят новосибирцы, как и за ремонт данной трассы тоже отвечают новосибирцы.

андрей

10:35:06 24-03-2026

Причем здесь дорога и новосибирцы? По Вашему Чуйский тракт обслуживают чуйцы? Данную дорогу обслуживает Северо-восточное ДСУ, г. Новоалтайск, ул.Дорожная,7. 8 (38532) 5-70-94

Гость

13:29:42 24-03-2026

андрей (10:35:06 24-03-2026) Причем здесь дорога и новосибирцы? По Вашему Чуйский тракт о... Не угадал. В прошлом году тендер выиграли новосибирцы. Алтайские отдыхают.

Гость

10:49:18 24-03-2026

Тут по городу уже невозможно ездить из-за ям, а на трассу лучше до мая не выезжать или ехать 40

Гость

12:09:39 24-03-2026

Белоярский мост ямы в колено

Гость

15:24:39 24-03-2026

давайте про тех, КТО обслуживает эту дорогу? телефоны, ФИО ответственных, а то как бабки на скамейке, трепотня без толку

Гость

23:10:58 24-03-2026

Да по городу вообще страх ехать, два раза жостко в яму попал, на Гоголя от Камса ямища, и на песчаной люк криво стоит, из за впереди стоящей машины и не видно было. Ядренцева вообще убитая.

