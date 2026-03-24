МВД разработало закон об аннулировании прописки при фиктивной регистрации

Ведомство вынесло проект приказа на публичное обсуждение

24 марта 2026, 10:27, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Миграционная служба МВД РФ вынесла на публичное обсуждение проект приказа, регламентирующего снятие граждан России с регистрационного учета в случае выявления фиктивной регистрации по месту жительства или пребывания, пишет РИА Новости.

Ключевое положение документа — срок принятия решения. Начальники территориальных органов МВД на всех уровнях — межрегиональном, региональном, районном — или их заместители должны вынести вердикт в течение пяти рабочих дней. Но только после того, как факт фиктивной регистрации подтвержден официальным документом.

Такими документами могут стать: приговор суда, постановление или определение, процессуальный акт от дознавателя, следователя, а также постановление по административному делу, вступившее в законную силу.

После принятия решения собственник или наниматель жилья получит соответствующее уведомление — его форма остается произвольной.

Ранее депутаты предложили отменить обязательную прописку по месту жительства. Они хотят заменить обязанность правом, сохранив саму процедуру регистрации для тех, кто в ней нуждается.