Цены на смартфоны в России вырастут на 25–40% из-за дефицита памяти

В бюджетном сегменте производители начнут экономить на характеристиках, а доступные смартфоны до 150 долларов могут исчезнуть с рынка

24 марта 2026, 10:13, ИА Амител

Цены на смартфоны в России в ближайшие полгода могут вырасти на 25–40%. Такой прогноз "Газете.ру" дал основатель компании Atlas Тимур Мустафаев.

Мировой рынок памяти оказался на грани кризиса из-за небывалого спроса со стороны искусственного интеллекта.

Производители переориентировали мощности на выпуск серверной памяти и HBM-чипов для AI-ускорителей, а технологические гиганты законтрактовали объемы на годы вперед. В результате возник острый дефицит компонентов для смартфонов и потребительской электроники.

Цены на DRAM уже выросли на 90–95% по сравнению с прошлым кварталом, и в ближайшие три месяца возможен дальнейший рост до 70%. Дополнительный удар по цепочкам поставок может нанести закрытие Ормузского пролива Ираном.

Для покупателей последствия будут заметны по трем направлениям. Во-первых, рост цен: смартфоны, ноутбуки и накопители существенно подорожают.

Во-вторых, ухудшение характеристик: производители начнут устанавливать меньший объем оперативной памяти и более медленные накопители в бюджетных и средних моделях, чтобы удержать цену.

В-третьих, сокращение выбора: доступные смартфоны до 150 долларов могут постепенно уйти с рынка — их производство становится нерентабельным.

Эксперт советует с осторожностью подходить к покупке смартфонов среднего ценового диапазона новых поколений — производители уже незаметно снижают объем памяти и скорость накопителей при более высокой цене.

Также стоит быть внимательным на вторичном рынке: спекулятивный ажиотаж уже начинает влиять на цены б/у техники.