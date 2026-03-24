Юная жительница алтайского села украла деньги у спящей матери ради Нового года

Ранее обвиняемая состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних

24 марта 2026, 09:32, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае 17-летняя жительница села Алтайского предстанет перед судом по делу о краже денег с банковского счета. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, в декабре прошлого года девушка попросила у матери 10 тысяч рублей на празднование Нового года, однако получила отказ. После этого она дождалась, пока женщина уснет, взяла ее телефон и перевела на свою карту уже 20 тысяч рублей.

В ходе расследования установлено, что ранее обвиняемая состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за регулярных уходов из дома. В связи с этим следователь направил представление в органы профилактики для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.

«Девушке предъявлено обвинение по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража с банковского счета. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

