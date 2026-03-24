В России любителей сауны и бани направят на спермограмму
Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава РФ, регламентирующих порядок диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста
24 марта 2026, 11:42, ИА Амител
В рамках диспансеризации мужчин репродуктивного возраста Минздрав РФ ввел новое правило: если в ходе заполнения анамнестической анкеты № 1 мужчина дает утвердительный ответ на вопрос о регулярном посещении бань, саун и иных мест с повышенной температурой окружающей среды, его направляют на второй этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья.
Как сообщает ТАСС, соответствующее положение закреплено в новых методических рекомендациях ведомства. На втором этапе пациенту предстоит пройти базовое исследование качества спермы — спермограмму, а затем получить консультацию врача‑уролога.
Цель такого подхода — своевременно выявить риски нарушений репродуктивного здоровья и при необходимости назначить дальнейшее обследование или лечение. Ранее Минздрав раскрыл возраст репродуктивного здоровья мужчин.
Любители сауны спермограмму сдают непосредственно в сауне.
Гость (11:48:49 24-03-2026) Любители сауны спермограмму сдают непосредственно в сауне.... Вот поэтому я в общественные сауны не хожу
т.е. сидячий образ жизни, вредные привычки, нездоровая еда, лишний вес и сопутствующие хронические заболевания вредными факторами не являются. Баня - причина мужкого бесплодия, так получается?
Не соглашусь, даже по собственному опыту
А любителям зимней рыбалки ничего нигде сдавать не планируется???
Гость (12:10:22 24-03-2026) А любителям зимней рыбалки ничего нигде сдавать не планирует... Любителям зимней рыбалки сдать ледобур. И готовить спининг.
и сразу на ЗППП всех там проверьте
и проверку на ИППП, в саунах прямо рассадник этого всего. фу
После предупреждения все дружно скажут, что баню/сауну не посещают))
Светлана (16:42:31 24-03-2026) После предупреждения все дружно скажут, что баню/сауну не п... И на всякий случай скажут что вообще не моются- а то мало-ли что еще придумают.