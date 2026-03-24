В России любителей сауны и бани направят на спермограмму

Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава РФ, регламентирующих порядок диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста

24 марта 2026, 11:42, ИА Амител

Мужчина в бане / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

В рамках диспансеризации мужчин репродуктивного возраста Минздрав РФ ввел новое правило: если в ходе заполнения анамнестической анкеты № 1 мужчина дает утвердительный ответ на вопрос о регулярном посещении бань, саун и иных мест с повышенной температурой окружающей среды, его направляют на второй этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья.

Как сообщает ТАСС, соответствующее положение закреплено в новых методических рекомендациях ведомства. На втором этапе пациенту предстоит пройти базовое исследование качества спермы — спермограмму, а затем получить консультацию врача‑уролога.

Цель такого подхода — своевременно выявить риски нарушений репродуктивного здоровья и при необходимости назначить дальнейшее обследование или лечение.