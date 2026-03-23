Путин подписал закон об одном штрафе в сутки за езду без ОСАГО

Штраф составит 800 рублей

23 марта 2026, 23:14, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий ГИБДД штрафовать водителей за езду без ОСАГО не более одного раза в сутки. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Сумма штрафа составит 800 рублей. Нарушения будут фиксировать с помощью дорожных камер. Если камеры несколько раз за сутки зафиксируют автомобиль с водителем без ОСАГО, административная ответственность наступит только за первый случай.

Закон вступает в силу со дня опубликования. Правоохранители начнут использовать камеры для фиксации нарушения лишь после того, как МВД доработает информационную систему "Паутина" — примерно в конце 2026 года.