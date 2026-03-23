Заселяться в гостиницы можно будет по Max вместо паспорта
Такую возможность прорабатывает Минэкономразвития
23 марта 2026, 22:56, ИА Амител
Минэкономразвития РФ прорабатывает возможность заселения в гостиницы с помощью мессенджера Max, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
По его словам, технологический вопрос для того, чтобы можно было "предъявлять некий QR-код из мессенджера, содержащий паспортные данные", министерство "в общем и целом" проработало. Такая технология уже существует, ее начинают тестировать на базе гостиничных сетей, рассказал Вахруков.
«Я думаю, что в этом году мы уже это как сервис, законченный, работающий, по крайней мере в периметре тестирования сможем на реальных заселениях всем предъявить», — цитирует замминистра РИА Новости.
Как отметил замглавы Минэкономразвития, крупные сетевые игроки имеют техническую возможность для использования Max для заселения.
23:26:37 23-03-2026
А на парковки вообще бесплатно можно заселяться.
01:24:46 24-03-2026
Вот если бы права на управлением а/м, тогда да.
05:47:55 24-03-2026
Ладно
08:08:21 24-03-2026
Видать, дела идут как в той известной взрослому поколению песне: "что б они не делали..."
08:39:48 24-03-2026
Пытался на кассе в магните возраст подтвердить этим махом, ничего не вышло.
08:44:03 24-03-2026
Зачем паспорт в MAX когда есть паспорт в ГОСУСЛУГАХ ? Это дублирование?
10:00:56 24-03-2026
Ну что вы, это аналог транспортного налога и Платона (кормушки надо же чем-то наполнять?).
14:30:12 24-03-2026
Вот это льгота так льгота для россиян