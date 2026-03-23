Заселяться в гостиницы можно будет по Max вместо паспорта

Такую возможность прорабатывает Минэкономразвития

23 марта 2026, 22:56, ИА Амител

Лифт в отеле / Изображение сгенерировано alice.yandex.ru / amic.ru
Минэкономразвития РФ прорабатывает возможность заселения в гостиницы с помощью мессенджера Max, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

По его словам, технологический вопрос для того, чтобы можно было "предъявлять некий QR-код из мессенджера, содержащий паспортные данные", министерство "в общем и целом" проработало. Такая технология уже существует, ее начинают тестировать на базе гостиничных сетей, рассказал Вахруков.

«Я думаю, что в этом году мы уже это как сервис, законченный, работающий, по крайней мере в периметре тестирования сможем на реальных заселениях всем предъявить», — цитирует замминистра РИА Новости.

Как отметил замглавы Минэкономразвития, крупные сетевые игроки имеют техническую возможность для использования Max для заселения.

Комментарии 8

Гость

23:26:37 23-03-2026

А на парковки вообще бесплатно можно заселяться.

Вежливый человек

01:24:46 24-03-2026

Вот если бы права на управлением а/м, тогда да.

Кек

05:47:55 24-03-2026

Ладно

@

08:08:21 24-03-2026

Видать, дела идут как в той известной взрослому поколению песне: "что б они не делали..."

Гость

08:39:48 24-03-2026

Пытался на кассе в магните возраст подтвердить этим махом, ничего не вышло.

Гость

08:44:03 24-03-2026

Зачем паспорт в MAX когда есть паспорт в ГОСУСЛУГАХ ? Это дублирование?

евг

10:00:56 24-03-2026

Ну что вы, это аналог транспортного налога и Платона (кормушки надо же чем-то наполнять?).

Гость

14:30:12 24-03-2026

Вот это льгота так льгота для россиян

