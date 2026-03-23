Заселяться в гостиницы можно будет по Max вместо паспорта

Такую возможность прорабатывает Минэкономразвития

23 марта 2026, 22:56, ИА Амител

Лифт в отеле / Изображение сгенерировано alice.yandex.ru / amic.ru

Минэкономразвития РФ прорабатывает возможность заселения в гостиницы с помощью мессенджера Max, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

По его словам, технологический вопрос для того, чтобы можно было "предъявлять некий QR-код из мессенджера, содержащий паспортные данные", министерство "в общем и целом" проработало. Такая технология уже существует, ее начинают тестировать на базе гостиничных сетей, рассказал Вахруков.

«Я думаю, что в этом году мы уже это как сервис, законченный, работающий, по крайней мере в периметре тестирования сможем на реальных заселениях всем предъявить», — цитирует замминистра РИА Новости.

Как отметил замглавы Минэкономразвития, крупные сетевые игроки имеют техническую возможность для использования Max для заселения.