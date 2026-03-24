В России пользователей Telegram массово выкидывает из аккаунтов

Мессенджер требует повторную авторизацию и блокирует отправку сообщений

24 марта 2026, 12:21, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Пользователи Telegram из России начали массово сообщать о сбросе сессий в мессенджере. Об этом пишет "Код Дурова".

После сбоя приложение требует повторную авторизацию и блокирует отправку сообщений до повторного входа в аккаунт. В окне ошибки говорится:

«Ошибка авторизации. Воспользуйтесь кнопкой "Выйти", чтобы выйти из системы, а затем войдите снова, указав свой номер телефона».

По словам экспертов, проблема может быть связана с частой сменой IP-адресов, в том числе при использовании VPN и неофициальных клиентов. Примечательно, что пользователи утверждают: сброс сессий происходил именно в официальных приложениях.

Одна из пользовательниц рассказала "Коду Дурова", что после включения VPN через пару минут появилась плашка о сбое авторизации. Сообщение отправить не удалось, пришлось выходить из аккаунта через настройки и авторизоваться заново.

Telegram пока не комментировал ситуацию.

