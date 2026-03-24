В России пользователей Telegram массово выкидывает из аккаунтов
Мессенджер требует повторную авторизацию и блокирует отправку сообщений
24 марта 2026, 12:21, ИА Амител
Пользователи Telegram из России начали массово сообщать о сбросе сессий в мессенджере. Об этом пишет "Код Дурова".
После сбоя приложение требует повторную авторизацию и блокирует отправку сообщений до повторного входа в аккаунт. В окне ошибки говорится:
«Ошибка авторизации. Воспользуйтесь кнопкой "Выйти", чтобы выйти из системы, а затем войдите снова, указав свой номер телефона».
По словам экспертов, проблема может быть связана с частой сменой IP-адресов, в том числе при использовании VPN и неофициальных клиентов. Примечательно, что пользователи утверждают: сброс сессий происходил именно в официальных приложениях.
Одна из пользовательниц рассказала "Коду Дурова", что после включения VPN через пару минут появилась плашка о сбое авторизации. Сообщение отправить не удалось, пришлось выходить из аккаунта через настройки и авторизоваться заново.
Telegram пока не комментировал ситуацию.
Ранее сообщалось, что россияне массово устанавливают корейский мессенджер KakaoTalk на замену Telegram. Сервис доступен для пользователей с российскими номерами телефонов, однако интерфейс приложения лишь частично переведен на русский язык.
14:43:20 24-03-2026
отлично. наконец то тормознули вражин
15:08:14 24-03-2026
ну и прекрасно. заколебали менеджеры эти - прыгать между ними в мессенджерах
15:20:16 24-03-2026
Дай угадаю, твой ловит даже на парковке?
Дай угадаю, твой ловит даже на парковке?
15:19:53 24-03-2026
Сомнительно. Ни у кого из знакомых нет такого, кто сидит через прокси или впн