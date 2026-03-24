В Алтайском крае запретили ввоз 18,4 тонны мяса птицы из Казахстана

Ветеринарный сертификат оформили с нарушением обязательных требований

24 марта 2026, 12:41, ИА Амител

Мясо курицы / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

21 марта 2026 года в пункте пропуска "Рубцовский" совместными усилиями Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, Пограничного управления ФСБ России и Алтайской таможни были выявлены грубые нарушения ветеринарного законодательства при ввозе партии мяса птицы из Республики Казахстан — объем груза составил 18,4 тонны.

В ходе документарного контроля выяснилось, что ветеринарный сертификат оформлен с нарушением обязательных требований. В нем отсутствовали сведения о проведенной ветеринарно‑санитарной экспертизе, а указанное наименование продукции не соответствовало данным на маркировке.

Дополнительно были обнаружены расхождения в датах выработки — на транспортной упаковке они не совпадали с датами на индивидуальной упаковке. Кроме того, на маркировке отсутствовало ветеринарное клеймо предприятия‑производителя.

С учетом требований законодательства Евразийского экономического союза ввоз подконтрольной Госветнадзору продукции, не отвечающей ветеринарным нормам, был запрещен. В результате крупную партию мяса птицы вернули в Республику Казахстан.

С начала 2026 года Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай провело досмотр более девяти тысяч партий животноводческой продукции общим объемом свыше 201 тысячи тонн.

