На Алтае женщина напала с ножом на бывшего сожителя во время застолья и вспорола ему живот
23 марта 2026, 16:42, ИА Амител
В Усть-Коксинском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело после конфликта во время застолья, в ходе которого женщина нанесла ножевое ранение своему бывшему сожителю. Пострадавший был госпитализирован с тяжелой травмой.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, сигнал в полицию поступил от медиков, принявших 33-летнего мужчину с колото-резаной раной живота. По его словам, травму ему причинила бывшая сожительница.
По предварительным данным, в день происшествия мужчина пришел в дом к 27-летней женщине, где она вместе с братом распивала алкоголь. Гость присоединился к застолью, однако в какой-то момент между ним и хозяйкой начался конфликт.
«В ходе ссоры женщина взяла кухонный нож и ударила мужчину в область живота. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшего колото-резаную рану брюшной полости с повреждением желудка», — отметили в ведомстве.
Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Новоалтайске едва не случилась трагедия в коммунальной квартире из‑за шумного застолья. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, одна из жительниц, разбуженная громкими посиделками соседей, устроила опасную сцену с ножом.
17:06:08 23-03-2026
Хорошо, что люди не пострадали
19:48:12 23-03-2026
Трампа, небось, насмотрелась - вот и последовала примеру заокеанского психопата, сразу же кровь пускающего всякому, кто смеет ему перечить...
20:32:32 23-03-2026
Самое лучшее образование у "писателей" - "вспороть" и "ударить! одно и тоже!!!!