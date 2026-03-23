На Алтае женщина напала с ножом на бывшего сожителя во время застолья и вспорола ему живот

Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном

23 марта 2026, 16:42, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело после конфликта во время застолья, в ходе которого женщина нанесла ножевое ранение своему бывшему сожителю. Пострадавший был госпитализирован с тяжелой травмой.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, сигнал в полицию поступил от медиков, принявших 33-летнего мужчину с колото-резаной раной живота. По его словам, травму ему причинила бывшая сожительница.

По предварительным данным, в день происшествия мужчина пришел в дом к 27-летней женщине, где она вместе с братом распивала алкоголь. Гость присоединился к застолью, однако в какой-то момент между ним и хозяйкой начался конфликт.

«В ходе ссоры женщина взяла кухонный нож и ударила мужчину в область живота. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшего колото-резаную рану брюшной полости с повреждением желудка», — отметили в ведомстве.

Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

