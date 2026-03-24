Во Владивостоке "сотрудники ФСБ" выманили подростка из дома и украли 6 млн рублей

Предполагаемую исполнительницу задержали

24 марта 2026, 10:21, ИА Амител

Во Владивостоке подросток стал жертвой мошеннической схемы, после которой из квартиры его семьи пропали крупные суммы денег. По предварительным данным, злоумышленники убедили школьника покинуть жилье, воспользовавшись легендой о взломе аккаунтов и угрозах, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Как сообщается, сначала 16-летнему юноше позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы доставки. Позже к разговору подключились люди, назвавшиеся представителями силовых структур. Они сообщили о якобы взломе его данных и убедили действовать по их указаниям.

«Подростку объяснили, что для "решения проблемы" ему необходимо выйти из квартиры, оставить ключи в условленном месте и не рассказывать о происходящем родителям. Все это время он должен был оставаться на связи с так называемым куратором», — отметили в Telegram-канале.

Когда юноша вернулся домой, он почувствовал запах гари от болгарки. Согласно информации из публикации, ему посоветовали провести уборку, чтобы скрыть следы. Позже выяснилось, что из сейфа исчезли деньги — около 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов.

Предполагаемую исполнительницу задержали. Ею оказалась 20-летняя студентка, которая, как утверждается, прилетела из Москвы. По ее словам, она также действовала по указаниям мошенников и сама была введена в заблуждение.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Официальной информации от правоохранительных органов на момент публикации не приводится.

Ранее в Москве 19-летняя девушка стала жертвой телефонных мошенников, лишившись имущества на сумму около 106 миллионов рублей.